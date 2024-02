Rodovna posestva sidrajo novo resničnost (Suzy)

Njena knjiga Vrt ljubezni – Odkrivanje rodovnih posestev na Slovenskem je nekaj najbolj navdihujočega, s čimer sem se srečala v dolgem času. V njej opisuje svoj obisk enajstih družin, ki so se odločile, večinoma po vodilih sibirske šamanke Anastasije, ustvariti vsaj hektar veliko posestvo, na katerem lahko tudi živijo, predvsem pa se povezujejo z zemljo, starimi modrostmi, plešejo ples sožitja z naravo, katere del vedo, da so. Ne gre zgolj za samooskrbo, niso puščavniki ali guruji. So srčni in prvobitni varuhi izvornih modrosti, ki gradijo otoke luči, ki nam bodo pomagali preživeti izzive nov...