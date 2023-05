Rekorder Anže Krevh: po svetovnem podvigu zdaj na vrsti družina (FOTO)

A številni, ki so spremljali podvig Anžeta Krevha, ki se je odvijal v Hotelu Radlje od petka, 28. aprila, od 9. ure, do nedelje, 30. aprila, slabih šest minut pred 15. uro, ne dvomijo o uspehu. Ob Anžetu so bili namreč najbližji, pa tudi številčna ekipa, ki je skrbela, da se je vse odvijalo po strogih pravilih, v spodbudo pa so mu bili še številni podporniki, ki so ga spodbujali s ploskanjem in petjem, podnevi in ponoči. In menda so ponoči prišli v hotel še v večjem številu kot podnevi.

Takole so številni podporniki bodrili harmonikarja med podvigom.

»Morda so razmišljali, da mi bo ponoči težje in mi bodo pomagali premagovati utrujenost. Delno so imeli prav,« je za revijo Suzy po podvigu dejal Anže, ki prvo noč z utrujenostjo še ni imel prevelikih težav. Kriza je nastopila šele po 42 urah igranja, okoli tretje ure zjutraj iz sobote na nedeljo. »Takrat je moja ekipa takoj ukrepala, me pospremila v poseben prostor, mi nadela slušalke s pomirjujočo glasbo, jaz pa sem v trenutku zaspal. A le za 10 minut, ko sem se zbudil, sem bil kot nov in poln energije, da sem lahko nadaljeval,« nam je še zaupal. Podpora številnih obiskovalcev je bila neprecenljiva. »Neverjetno, koliko ljudi si je vzelo čas zame in so me prišli spodbujat ter vzklikat moje ime. To mi ogromno pomeni,« pravi mladenič, ki je imel ves čas ob sebi starše, mamo Alenko in očeta Marijana, sestro Saro z družino, pa tudi dekle Aniko Košan. Slednja je poleg mame skrbela, da je vsakih nekaj ur zaužil primeren obrok, seveda med igranjem harmonike. Krajši petminutni odmor mu je pripadal po vsaki polni uri igranja, a si je lahko odmore razporedil po svoje.

Anže Krevh je dosegel neverjetno: harmoniko je igral 53 ur, 53 minut in 53 sekund.

In kaj Anže sicer počne v življenju? Zaposlen je kot diplomirani inženir mehatronike, v prostem času pa se ukvarja z lovstvom. »Ravno se pripravljam na lovski izpit, saj je lovstvo v naši družini tradicija,« nam je zaupal mladenič, ki zelo rad sede na motor ali kolo ali se odpravi kam na pohod ali v hribe. Lani se je s harmoniko povzpel celo na Triglav. In verjetno tudi zato s fizično kondicijo ni imel nobenih težav.

Meh harmonike je raztegoval ob pričah, ki so skrbele, da iste melodije ni ponovil prej kot po štirih urah ter da med eno in drugo skladbo ni preteklo več kot 30 sekund. Njegova teta Jožica in stric Jože pa sta skrbela, da se je za vsako odigrano uro v vazi znašla vrtnica. Ko je bilo polnih deset vaz, so jih prestavili v eno večjo. In na koncu se jih je v vazah nabralo 53. In kaj Anže, ki priložnostno večkrat zaigra v kakšnem triu, nikoli pa ni imel ansambla, načrtuje v bližnji prihodnosti? »Zdaj bo prišel čas, da si ustvarim družino, tako kot moja sestra Sara. Njej se moram zahvaliti za kar tri torte, ki jih je spekla, da so se z njimi ob koncu lahko posladkali številni podporniki,« nam je še zaupal najverjetnejši novi Guinnessov rekorder v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike.

Anika Košan je izbranka Anžetovega srca.