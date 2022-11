Recept Luke Markusa Štajerja: z meditacijo do ravnovesja

Postavnega Luko Markusa Štajerja poznamo predvsem kot izvrstnega plesalca, pevca in igralca, le malo ljudi pa ve, da obvlada terapije z živalmi, največ psi. Med študijem je treniral celo sabljanje, ki ga obožuje in zelo pogreša.

»Zelo rad pa izvajam tudi meditacijske terapije in vodim meditacije. Letošnjo sezono sem začel poučevati muzikal, igro in solo petje na Javnem skladu za kulturne dejavnosti. Ure začenjam z meditacijo, da si 'očistimo glave' ter se pripravimo na delo in usvajanje likov,« razloži in doda, da so njegovi tečajniki to zelo dobro sprejeli. Sicer pa tudi sam vsak dan redno meditira, saj mu to pomaga pri lajšanju vsakodnevnih napetosti. Obvlada različne tehnike meditacije – od najbolj osnovnih, ko posluša lastno dihanje in se znebi misli, do zahtevnejših, ki jih je usvojil sčasoma.