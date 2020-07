Razneženi Luka Šulić: To je njegov svet!

S tole fotografijo je raznežil svoje oboževalce.

Mariborčan, bolj znan kot član dua 2Cellos, že lep čas uživa v družbi svojih najdražjih – žene, sinain hčerke, ki se jima je rodila lani poleti. Da preživlja najlepše trenutke v svojem življenju, dokazuje fotografija njegove družine, pod katero je kratko zapisal: »Moj svet.«Luka ne skriva, da velikih koncertov ne pogreša preveč, saj ima končno čas zase in za tiste, ki jih ima najraje. »Zdaj imam dva mala otroka in mogoče se bom tukaj malce ustavil, toda človek nikoli ne ve, kaj mu bo prineslo življenje. Sem za to, da imajo ljudje čim več otrok, če jim seveda okoliščine to dopuščajo. Zdi se mi, da je zdaj moderno to, da se ljudje ne odločajo za otroke, saj jim je njihov način življenja pomembnejši od družine, kar je sebično. Sem družinski človek in vedno sem si želel imeti otroke,« je nekoč dejal Luka, ki se je s Tamaro poročil pred petimi leti, nato pa sta si hitro ustvarila dom in poskrbela za podmladek.