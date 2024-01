Ko se je leta 2016 prvič predstavila na Emi, je imela komaj devetnajst let, nato je na izboru nastopila še dvakrat, leta 2017 in 2019, a je spet ostala brez nastopa na Evroviziji. Pri 28 letih bo stala na največjem evropskem glasbenem odru in Slovenijo predstavila s skladbo, za katero je našla navdih pri skrivnostni figuri slovenske zgodovine, katere nedorečenost je v njej vzbudila spraševanje o položaju žensk nekoč in danes. Najznamenitejšo zgodbo celjskega knežjega dvora o Veroniki Deseniški in Frideriku poznamo še iz šolskih klopi, njuna prepovedana in tragična ljubezen se je nam je za ve...