Prvega je oddal v zakon

Mladoporočenca so zasuli s cvetjem in rižem.

gre na političnem parketu in v akademski sferi, zelo zadovoljen pa je tudi s svojim družinskim življenjem. Z ženo, pediatrinjo in strokovnjakinjo za avtizem, sta ponosna oče in mama štirih otrok – sinovinter hčerkeVsi razen najmlajšega Nika, ki še študira, so že doštudirali. Te dni pa so imeli pri Lukšičevih kar dvojni razlog za zadovoljstvo: najstarejši sin Beno je najprej magistriral na ekonomski fakulteti, potem pa se je ne glede na korono in omejitve odločil za poroko s svojo izvoljenkoZa slovesni obred sta izbrala prekrasno Vilo Vipolže v Goriških brdih, ponosni ženinovi starši pa niso mogli skriti svoje ganjenosti: »Prvi je oddan, v prečudovitem ambientu in v ljubeče roke. Draga Eva in Benjamin, na lepo in kreativno skupno pot,« sta zaželela svojemu sinu in novopečeni snahi.