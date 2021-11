Prve zimske radosti Špele Močnik

»Vedno sem odprta za nove izzive. Sem zelo nemirnega duha, nikoli pri miru. To zna biti včasih precej naporno za moje bližnje, a meni gibanje krepi telo in boža duha ter ga enostavno potrebujem. Vsako priložnost zgrabim, da se preizkusim v kakšnem novem športu,« pravi radijska in televizijska voditeljica Špela Močnik.

Loti se vsega – teka, hoje, kolesarjenja, planinarjenja, rolanja, supanja, tenisa, plesa, teka na smučeh, še posebno pa obožuje smučanje. Tako jo boste pozimi samo ali s prijatelji pogosto videli vijugati po smučiščih. Lani, ko se ni dalo z gondolo ali vlečnico na hrib, pa si je kupila turne smučke in se podala še na turno smuko, v kateri je zelo uživala. In ker ni jasno, kakšna bo letošnja smučarska sezona, je iznajdljiva Špela izkoristila lepe dni in se odpravila k sosedom na ledenik.

Na Möltalu je bilo naravnost kičasto. Zdaj pa stiska pesti, da bo lahko to čim večkrat ponovila.