Priznanja Elizabeth Taylor na izgubljenih posnetkih (Suzy)

Čeprav je znana po tem, da ni nikoli izbirala besed, vas bo njena odkritosrčnost presenetila, obljubljajo. Pogovori so potekali med letoma 1964 in 1965, ko je zakon Elizabeth Taylor z Richardom Burtonom zahteval toliko svetovne pozornosti, da mnogi še danes trdijo, da so takrat izumili paparace, da so jima lahko sledili na vsakem koraku. Film bo spregovoril tako o njeni karieri kot slavi, za katero igralka sama pove, da je ni želela in v njej ni uživala. Vseeno je razkrila kar nekaj presenetljivih dejstev.

1. Bila je prestrašeno dekletce

Igrati je začela kot otrok in sovražila učiteljice, ki so jo poučevale na snemanjih, nenehni nadzor guvernant in dejstvo, da je vsa najstniška leta preživela v vlogah nedolžnih deklet. Prvi poljub je doživela le teden dni pred prvim pred kamero, ki pa naj bi bil boljši. Pri 18 se je poročila z Nickyjem Hiltonom in splavila, ko jo je pijan dedič brcnil v trebuh, je povedala.

2. V avtu z Jamesom Deanom

Na dan njegove smrti jo je soigralec s porschejem vozil naokrog po parkirišču v studiu. »Bil je tako živ, tako poln energije, da nisem mogla verjeti, ko sem pozneje slišala, da je umrl.«

Desetletna igralka se je dobro znašla pred kamero kot hči igralke in trgovca z umetninami.

Eddie Fisher je ni nikoli zares osrečil.

3. Žalovanje in poskus samomora

Ko je v letalski nesreči umrl njen mož Mike Todd, sta bila zelo zaljubljena. Sredi žalovanja se je poročila z njegovim prijateljem Eddiejem Fisherjem le tri ure po tem, ko je bila njegova ločitev od žene Debbie Reynolds zaključena. »Nikoli ga nisem ljubila,« pove v dokumentarnem filmu. Bila je celo tako nesrečna, da je poskušala narediti samomor s prevelikim odmerkom uspavalnih tablet.

4. Oskar je bil dar sočutja

Ker je na snemanju Kleopatre utrpela hudo pljučnico, je sledila traheotomija, s katero vzpostavijo dihalno pot skozi kožo na vratu do sapnika. Kirurški poseg je bil za igralko, ki se je rodila s skoliozo, zahteven, kar štirikrat so jo med njim razglasili za mrtvo. Zaradi studijske pogodbe je bila po tem prisiljena posneti film Butterfly 8, čeprav je njen mož nedavno umrl. Film je sovražila in verjela, da je oskarja dobila za svojo traheotomijo, ne igro.

5. Smisel življenja sta družina in dobrodelnost

Ko nihče ni hotel govoriti o aidsu, jo je to tako razjezilo, da se je odločila sama govoriti o tem. Ustanovila je svojo fundacijo, saj so prijateljstva z obolelimi močno zaznamovala njeno življenje, med drugim sta si bila zelo blizu z Rockom Hudsonom. Razumela je, kaj pomeni, ko te ljudje obsojajo zaradi tega, s kom spiš. Njej je bila do konca življenja bolj kot kariera pomembna družina, bila je lepilo, ki je skupaj držalo svoje otroke, vnuke in pravnuke.

Elizabeth na praznovanju 75. rojstnega dne z otroki Michaelom, Christopherjem, Mario in Lizo