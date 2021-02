Po dolgi zimi nam prvi pomladni sončni žarki poleg utrujenosti običajno prinesejo tudi željo po razstrupljanju telesa. Večina ljudi namreč v zimskem času in med prazniki poje (pre)več težke in mastne hrane, vnese v telo več kalorij, kot jih porabi, in nabere tudi kakšen odvečen kilogram. Pomlad nas spomni na bližajoče se poletje in želja po bolj vitkem telesu in dobrem počutju nas spodbudi, da začnemo razmišljati o razstrupljanju telesa, natančneje jeter, ki smo jih pozimi preobremenili. Kaj pa, če vam povem, da spomladanska utrujenost ne obstaja, temveč obstajajo zgolj utrujeni ljudje z utru...