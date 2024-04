Ženske so zaradi Frankovih slik ostale brez besed (Suzy)

Rekorder slovenskih resničnostnih šovov in simpatični Primorec Franko Bajc je ljubljenec Slovenk od leta 2016, ko ga je širša slovenska javnost spoznala v Survivorju, v katerem je dokazal, da je iz pravega testa za tovrstne podvige. Vse od takrat ga ženske obožujejo, pred kamerami pa se je izkazal še kot odličen kmet in vrhunski plesalec. Dodaten razlog za navdušenje na njegovih družabnih omrežjih so tudi fotografije, s katerimi rad buri domišljijo pripadnic nežnejšega spola.

Te so nedavno ostale brez besed, ko je Primorec objavil posnetke, na katerih njegove izklesane mišice prekriva blato, nato so začeli deževati komentarji nadvse zadovoljnih sledilk, ki si želijo še več njegovih vročih fotoutrinkov. Vsestranski Ajdovec je v zadnjih letih dokazal, da je vsestranski moški, ki se odlično znajde v vlogi modela, v zadnjem obdobju pa je nedvomno eden najzanimivejših slovenskih vplivnežev na družbenih omrežjih.