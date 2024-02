Prihaja nadaljevanka The New Look, ki utegne biti velik hit (Suzy)

Apple+ je lani posnel nadaljevanko The New Look, v kateri bomo lahko na valentinovo začeli spremljati življenje slavne francoske oblikovalke in ikone ter njenega največjega tekmeca, prav tako francoskega magnata Christiana Diorja. Oba sta se hkrati poskušala uveljaviti kot vodilna oblikovalca. Serija pripoveduje o obdobju med drugo svetovno vojno, ko sta se oba prebijala skozi grozote nasilja in hkrati v tek poganjala moderno modno industrijo.

Nadaljevanka naj se ne bi izogibala pomembni temi kolaborantstva, saj je Gabrielle Bonheur 'Coco' Chanel med drugo svetovno vojno živela v hotelu Ritz v Parizu v okupirani Franciji, kjer se je zapletla v romantično razmerje z visokim nemškim obveščevalnim častnikom. Pozneje je postala obveščevalna agentka nacistov. Juliette Binoche, ki ikono igra, pravi, da so se med snemanjem tega zelo dobro zavedali.

... in Juliette Binoche v njeni podobi. FOTO: Profimedia

»Da je sodelovala z nacisti, je dejstvo, čeprav ni sama nikogar ubila,« je dejala francoska igralka. »Nacistom ni izdala nobenega imena, položaj je bila zelo kompleksen. Nekateri jo obsojajo, drugi pravijo, da je sodelovala z uporniki. Res je težko imeti črno-belo mnenje o situaciji.« Igralka, ki jo najbolje poznamo po vlogi v filmu Chocolat, v katerem je igrala z Johnnyjem Deppom, je priznala, da se boji, da bo zaradi nadaljevanke postala preveč slavna in bo njeno življenje postalo pravi pekel.

Christian Dior ... FOTO: Profimedia

... in Ben Mendelsohn, ki ga igra v novi nadaljevanki. FOTO: Profimedia

V nadaljevanki tudi Maisie Williams

V nadaljevanki z njo igra Ben Mendelsohn, ki upodablja Diorja, Maisie Williams, ki se je spomnimo kot Arye v Igri prestolov, njegovo sestro. Videli boste še Glenn Close in Johna Malkovicha, v zgodovinski drami pa niso pozabili na Pierra Balmaina in španskega velikana Cristóbala Balenciago. Tako Coco kot Christian sta se strinjala, da je slednji največji mojster med vsemi. New Look (Novi videz) so rekli kolekciji Diorja iz leta 1947, ki je v francosko modo ponovno vnesla glamur in mladost. Za pogled v modno preteklost nas torej čaka nekaj zelo vznemirljivega.