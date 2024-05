Prihajata nova filma iz okolij, ki se jih gledalci ne morejo nasititi (Suzy)

Oboževalci niso odnehali, zdaj bodo dobili tisto, kar si tako zelo želijo. Začenjajo namreč snemanje dveh filmov iz okolij, ki se jih gledalci ne morejo nasititi. Tako prihaja še četrti del Bridget Jones, ki bo posnet po tretji knjigi, v kateri se ponovno (in tragično) samska Bridget, mama samohranilka, prek spletnih zmenkov zaljubi v veliko mlajšega moškega. Mnogi domnevajo, da so se ustvarjalci izogibali ti pripovedi, ker v njej ne bo več priljubljenega Marka Darcyja (Colin Firth). Premiera filma bo na valentinovo naslednje leto.

Ustvarjalci so že za tretji film zavrnili ponudbo Renée Zellweger, naj se spet zredi, tudi v četrtem filmu Bridgetina teža ne bo več pomemben del zgodbe, pravijo. FOTO: Profimedia

Prav tako se lahko razveselijo oboževalci nadaljevanke (in že dveh filmov) Downton Abbey, saj so pred nekaj dnevi potrdili še tretji film in že začeli predprodukcijo. »Čudovito je,« je povedala Michelle Dockery, ki jo poznamo kot Lady Mary. »Malce smo tudi čustveni. Prelepo je, da smo spet skupaj, zdi se, kot da smo nazadnje snemali včeraj.« Nadaljevanko smo gledali med letoma 2010 in 2015, filma pa 2019. in 2022. Imelda Staunton, ki je igrala v obeh filmih, je že marca napovedala, da prihaja še zadnji film. Ali bo to res zaključek, bomo še videli.