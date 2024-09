Prevca čaka še zahteven proces do vina (Suzy)

Da Cene Prevc ničesar ne počne na pol, dokazuje s svojim vinarskim podvigom. Odločil se je, da se bo do končnega tekočega izdelka prebil skozi vse faze. Tako je zavihal rokave, zagrabil škarje in brento ter se podal med trte. Trgatev je tradicionalni, družabni običaj, vendar je nekaj povsem drugega, če grozde trgaš zase. Iz nabrane letine bo izdelal svoje prvo vino, a ga do tja čaka še zahteven proces. Ničesar noče prehitevati in zelo je temeljit pri vsaki podrobnosti.

Pretekle izkušnje mu koristijo, tako se je oblekel v temne barve, da na obleki ne bi bilo vidnih sledi črnih grozdnih jagod. Po naporni beri je sledil obvezni likof, ko se okrepča z domačimi dobrotami in se nazdravi na čim boljši izkupiček. Če gre soditi po sočnosti grozdja, bo Cenetov prvenec pravi šampion.