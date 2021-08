SREČNI MATIC SUPOVEC

Pravljična poroka in huda fešta (FOTO)

Prva avgustovska sobota bo za vedno ostala zapisana v srcu člana Ansambla Unikat, ki je bil tudi finalist šova Znan obraz ima svoj glas pred dvema letoma. Ta dan sta se namreč Matic in njegova Jolanda, ki sta v zvezi že nekaj let in imata že hčerkici, Lano in Julijo, odločila, da si še uradno izmenjata poročna prstana.