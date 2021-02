Po redkih kozmičnih postavitvah in intenzivnosti v času mlaja prinaša polna luna pomirjujoč vpliv. Ker bo 27. februarja dosegla vrhunec v zemeljskem znamenju device, bo to zelo dober zaključek meseca, saj nam prinaša bilanco vsega, kar se nam je zgodilo februarja. Dobili smo izhodišče, kako in na katerem področju bomo vstopili v fazo preobrazbe, ki se bo začela aprila. Še prej pa nam lahko marec prinese roko pravice boginje Maat, ki bo na plan prinesla vse, kar se še skriva v ozadju in ni resnica. Polna luna v devici vnaša v vaše življenje ravnovesje, občutek centriranja in utemeljenosti. Omog...