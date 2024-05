Sovražijo, a tega ne povedo

Nihče ni popoln in vsak ima svoje napake. Nekatere so bolj, druge manj moteče. Miss7 niza tisto, kar večina pri partnerju sovraži, vendar sovraži potihoma.

Partnerjevi prijatelji

V resni zvezi partnerjevi prijatelji postanejo vaši prijatelji, čeprav nekaterih od njih ne prenesete.

»Morda vam preprosto ne leži njihov značaj, morda ne marate njihovega obnašanja, morda se vam zdi, da zasedajo preveč vajinega življenja.

Ne glede na razlog, lahko poveste, kdo vam ni najbolj všeč, ne smete pa biti do partnerjevih prijateljev nesramni.

Kajti s tem, ko bi jih zavračali, bi dejansko zavračali življenjskega sopotnika, ki se ima, če mu njihova družba ne škodi, pravico družiti z njimi,« je povedala psihoterapevtka Georgina Sturmer.

Neizražanje čustev

Psihologinja Charlotte Whiteley pravi, da je to pogosta težava:

»Čustva je treba prepoznavati in jih izražati, v romantični zvezi so pomembna zlasti romantična čustva, in kadar je partner glede njih zadržan, druga stran dobi občutek, da je ljubezen usahnila, čeprav v večini primerov temu ni tako.

Če pride do tega, je tiha jeza odveč, na mestu je komunikacija o svojih željah in pričakovanjih. Potiskanje tega pod preprogo lahko resno ogrozi zvezo.«

FOTO: Gettyimages

Zanemarjanje potreb

Morda druga stran sploh ne ve, kaj bi radi, morda ne razume, kaj želite od nje, morda namerno ignorira potrebe sočloveka.

V nobenem primeru to ni dobra pot za zvezo in v vsakem je treba težavo skomunicirati, čeprav jo večina, kot je prepričana Sturmerjeva, ne in s tem dela veliko škode.

Jeza

Jeza je čustvo, ki ga je treba, tako ko druga, izražati na pravilen način:

»Jeza sočloveka pa gre mnogim na živce, saj se ob njenem izražanju nemalokrat znajdejo v situaciji, v kateri ne vedo, kako se obnašati, porajata se strah in negotovost.

Dejstvo je, da je zdrava mera zdrave jeze pomembna, a treba je najti vzroke zanjo in jih, če so upravičeni, odpraviti.

Najbolje se je ob prvem navalu umakniti in nato s hladno glavo predebatirati zadeve,« pravi Whiteleyjeva in iskreno odsvetuje ignoriranje jeze zlasti pa tistega, kar je do nje pripeljalo.

Odnos do denarja

Naj bo nekdo bolj škrt ali bolj zapravljiv od drugega, odnos do denarja je pogosto vir skritih zamer.

»Razhajanja v pogledih na denar so neredko neizrečena tema v zvezi, a prav glede tega bi morala partnerja že na samem začetku skleniti dogovor.

Če jima to ni uspelo, morata čim prej najti kompromis in pot, ki bo dobra za oba. Molk tu nikakor ni prava pot,« opozarja Strumerjeva.

FOTO: Nd3000/Gettyimages

Obnašanje v družbi

Obnašanje partnerja v družbi gre marsikomu na živce. Zlasti, kadar nekdo nekoga spravlja v zadrego. Naj bo to zato, ker je preveč zadržan ali ker preveč izstopa.

Zadeva je morda res nadležna, a ne nerešljiva, se pa, tako kot vedno, vse začne s pogovorom na to temo, tiha zamera ne bo rešila ničesar, je prepričana Whiteleyjeva.