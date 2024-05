Pozor! Tudi pse lahko opeče sonce

Ljubezni do nastavljanja toplim sončnim žarkom ne občutimo samo ljudje, v sončenju podobno uživajo tudi psi. A če mislite, da jih pred nevarnimi žarki ščiti dlaka, se motite. Tudi njih lahko opeče, opekline pa so podobno nevarne kot za nas, od pordele kože in neprijetne, tudi boleče srbečice do mehurjev, lahko vodijo v razvoj kožnega raka in drugih vrst tumorjev. Pred nevarnim sončnim sevanjem se naši štirinožni prijatelji ne znajo zaščititi sami, marsikateri še celo sami rinejo na sonce in se nastavljajo vročini, zato jih moramo obvarovati lastniki.

Ne postrižemo jih prekratko

Poletne vročine sicer še ni tu, a prvi toplotni val je lahko že za naslednjimi vrati. Da moramo ljubljenčke tedaj voditi na sprehode le zjutraj ali proti večeru, jim čez dan zagotoviti hladen prostor ter jim redno menjavati vodo, ki je morajo imeti vselej dovolj, že dobro vemo. A pri skrbi za zadostno hidracijo in ogibanju divjanju pri previsokih temperaturah, saj lahko to vodi v vročinsko kap, zlahka pozabimo na nevarnost UV-sevanja. Tudi pse lahko opeče, pri čemer so določene pasme za to bolj dovzetne kot druge.

Za opekline so dovzetnejše pasme s svetlejšo, krajšo in redkejšo dlako. FOTO: Getty Images

Kot svetlolase ljudi s svetlejšo potjo hitreje opeče kot temnolase, je podobno pri psih. Hitreje bo opeklo tiste s svetlo, kratko in redkejšo dlako, kot so francoski buldogi, bokserji, dalmatinci, beagli, čivave. In čeprav želimo dolgodlakim pasmam nekoliko olajšati poletno vročino z obiskom pasjega frizerja, jih zaradi nevarne moči sonca vseeno ni dobro postriči prekratko ali celo pobriti. Sicer pa so najbolj na udaru smrček, predel okoli gobčka in oči, konice ušes in trebušček in jim moramo nameniti posebno skrb.

Najbolj so na udaru smrček, predel okoli gobčka in oči, konice ušes in trebušček.

Poskrbimo za zaščito

V toplih mesecih sta senca in dovolj sveže vode osnovni vodili. FOTO: Getty Images

Preventiva je boljša od kurative. A čeprav je izogibanje soncu najboljša zaščita, je to težko izvedljivo v vsakem trenutku. Vseeno pa poskušajmo dolge sprehode med deseto in četrto, še raje peto popoldne črtati ali pa se odločimo za sprehod po gozdu. Če vas pes spremlja na plažo, piknik ali boste kako drugače večji del dneva preživeli na prostem, mu le pičlo odmerite čas, ko lahko poležava na soncu – naj bo raje v senci. Ker pa nekaterim ljudem in psom, ki so po duši aktivnejši, ne glede na vreme ni obstanka, si pomagajmo z zaščitnimi majicami in plaščki za pse (podobno kot za ljudi majice z UV-zaščito); tudi če morda niste zagovornik oblačenja domačih ljubljenčkov, to v primeru daljših pohodov v gore ali vragolij ob in na vodi nikakor ni napačna ideja. Lahko se odpravite tudi v živalsko trgovino in kupite sončno kremo za pse (in mačke). Za nekatere pse je pogojno primerna tudi sončna krema za dojenčke, a v tem primeru za dodaten nasvet povprašajte veterinarja.

Zaradi dlake ni nujno, da bomo pretirano izpostavljenost soncu takoj opazili, zato bodimo pozorni tudi na spremembe v vedenju ljubljenčka.

Če psa opeče, nemudoma ukrepajte. Opekline se izrazijo že kot rahlo pordela ali rožnata koža, ki je občutljiva, lahko postane izsušena in luskasta, v hujših primerih se pojavijo tudi mehurji, ki jih nikakor ne smete – ne vi ne pes – predreti, saj se rane lahko hitro okužijo. V vseh primerih s psom takoj v senco! Ob lažjih opeklinah zadostuje že, da nesrečnemu psičku na prizadeto mesto polagate hladne obkladke in mokre brisače, v resnejših primerih pa je nujen obisk veterinarja.