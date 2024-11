Posebni trenutki Jerice Zupan: Najina vez je najlepša na svetu (Suzy)

Nekdanja radijska voditeljica in vplivnica Jerica Zupan vsak dan praznuje življenje. To je dokazala s serijo simpatičnih posnetkov, na katerih igrivo pozira s svojim edincem. Mars, ki bo spomladi dopolnil štiri leta, je z mamico pred objektivom njene prijateljice in fotografinje Jane Šnuderl neizmerno užival.

»Fotografiranje pri Jani in Simonu je vedno edinstvena izkušnja, sploh za otroke, ker gre vse prek igre, hkrati se zgodijo tako lepi trenutki, polni objemov, poljubov in povezovanje. Nihče nima občutka, da gre za fotografiranje. Vedno komaj čakam Janine nove in sveže ideje ter lokacije v naravi,« je navdušena. Jerica in Mars sta tako nedavno posnela jesenske fotografije, a očitno bodo kmalu sledile tudi božične.

»Vse ti prelepi posnetki so na koncu najlepši spomini, ki so mi res pri srcu,« še pove.