Poplava čustev pri Natki in Zvonetu (FOTO)

»Joj, kako sem vesela, da smo končno spet vsi na kupu,« je bila Natka Geržina kot ljubeča mama vesela srečanja s Sebastianom, članicami Bepop in fanti iz skupine Game Over.

»Toliko let se že menimo, da se moramo dobiti ... No, pa nam je končno uspelo,« je bila raznežena članica skupine Power Dancers, ki je svoje varovance pred dvema desetletjema spravila na sceno prek Viktorjev, izbora za miss Slovenije in šova Popstars, potem pa skrbela zanje na vrhuncu zadnjega velikega slovenskega pop navdušenja.

Vse, česar jim ni uspelo uskladiti, ko so imeli več prostega časa, jim je presenetljivo uspelo zdaj, ko so razpeti na vse konce. Odziv na najavo dogodka, s katerim bodo 27. maja v ljubljanski Cvetličarni proslavili 20. obletnico projekta Popstars United, je presenetil celo njih same – za nostalgični večer je na voljo le še nekaj vstopnic, zato so prejšnji teden najavili, da bodo le dan zatem vse skupaj za štajersko občinstvo ponovili še v Markovcih pri Ptuju.

Ob tem pa bodo predstavili tudi nov glasbeni projekt. In ravno to je bil povod za srečanje v studiu člana skupine Kingston Zvoneta Tomca, ki je z njimi posnel največje hite in pol ducata zlatih, platinastih ter tudi kakšno diamantno ploščo. Urnik se jim je sicer podrl, še preden so začeli delo, saj so prve tri ure obujali spomine, je pa potem vse teklo gladko. »Iskreno, občutek je, kot bi bili skupaj v studiu pred nekaj tedni, ne pa da je vmes minilo več kot 15 let. Zdaj je tudi lažje, ker sami bolj vedo, kaj hočejo in kako to doseči, včasih sem bil jaz dirigent, zdaj je vse bolj sodelovanje kolegov, dobro se poznamo in delo poteka hitreje kot včasih,« nam je povedal serijski ustvarjalec hitov. Kaj so posneli, pa izvemo konec maja.

