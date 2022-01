Ponosna Nadiya Bychkova: Pomembno je le, da smo skupaj!

Nadiya Bychkova, plesalka ukrajinskega porekla, ki je dolga leta plesala za Slovenijo, je velika zvezda na Otoku. Tam že nekaj let živi in dela, a se pogosto vrača v Slovenijo ali jo v Veliki Britaniji obiskujeta njen srčni izbranec Matija Škarabot in hčerkica Mila.

Nadiya se te dni počuti kot v najlepših sanjah, saj je lahko znova objela svojo deklico, ki jo je navdušila s svojim pogledom na svet. »Moja petletnica mi je razložila, da sploh ni pomembno, ali praznike preživljamo v Sloveniji, Ukrajini ali v Veliki Britaniji, da je vseeno, če ne moremo početi vsega, kar smo načrtovali za ta čas, saj je najpomembneje, da smo spet skupaj. V teh nenavadnih časih sem najbolj hvaležna za to, da lahko praznike preživim z družino, čeprav močno pogrešam mamo Lariso in upam, da se bova kmalu spet objeli,« je te dni čustvena Nadiya, ki je izjemno ponosna na svojo edinko.

Družinica je trenutno v Londonu, plesalka pa že komaj čaka, da se bo lahko vrnila v njihov dom v okolici Nove Gorice.