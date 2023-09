Ponosna mama Pika Božič, sin v ZDA igra hokej (Suzy)

Pika Božič je bila nekoč ena najbolj vročih in priljubljenih pevk pri nas, danes pa je v prvi vrsti podjetnica in mama. Te dni 42-letnica kar poka od ponosa, saj njen Tai, ki se ji je rodil v zakonu z nekdanjim hokejistom Dejanom Kontrecem, uspešno stopa po poti svojega očeta. Sedemnajstletnik je že pred leti dokazal, da je na ledu neverjetno spreten, zato ne preseneča, da si je doslej v tujini že nabral nekaj hokejskih izkušenj, Pikin drugorojenec pa je nedavno naredil še en korak naprej v hokejski karieri in se preselil v ZDA.

Sedemnajstletnik se je v lovu za hokejsko kariero odpravil v ZDA. Foto: osebni arhiv/facebook

»Poleti, ljubezen moja,« je na facebooku zapisala ponosna mama, potem ko je njen sin podpisal pogodbo z ekipo New Hampshire Mountain Kings, ki nastopa v mladinski ligi NA3HL. Nadarjeni mladenič se je v ZDA preselil s Finske, kjer je na ledu blestel v dresu ekipe KJT Haukat, v minuli sezoni pa je odigral 35 tekem ter zbral zavidljivih 39 točk. Poleg sina Taia ima nekdanja pevka iz zakona s Kontrecem še hčerko Liu, s sedanjim partnerjem Andrejem Slaparjem pa še eno hčer.