ZELIŠČA

Polonca Andrejčič Mušič: Naj nam zelišča predstavljajo užitek

Preprosto uživa v odkrivanju zeliščne zakladnice in pripravi različnih hidrolatov, napitkov in čajev. Svoje domiselne inovacije, ki jih ustvarja pod imenom PAM HERBS & CRAFT, si želi približati čim več ljudem, naj gre za naravno nego obraza in telesa, odišavljanje doma ali 'mokre začimbe' za najrazličnejše kulinarične užitke. Zelišča nabira sama, in pravi, da lahko uporabimo skoraj 'vsako rožico'. Na posebno mesto pa postavlja tudi posušene in zmlete oljčne liste, močan antioksidant, ki nas ščiti pred rakom.