Nadiya Bychkova poljubljena od Boga

Ognjeviti nastop v plesni predstavi Fantje prihajajo z našo Nadiyo kot osrednjo žensko.

Med bolj veselimi je prav gotovo, saj se je po dolgih mesecih lahko vrnila na odre. Plesalka je del zvezdniške ekipe angleške različice šova Zvezde plešejo, ki je naposled le začela veliko turnejo po Otoku. Za uvod so razvneli občinstvo v londonskem Palladiumu, sledi pa precej natrpan urnik.Vendar je nič ne ustavi, ker je predolgo čakala na ta trenutek. To pa ne pomeni, da si ne vzame časa zase in za družino, ki je zanjo na prvem mestu. Tako najde tudi kakšen prost dan za predajanje sončnim žarkom, ki ji pogrejejo kožo, da je, kot pravi sama, poljubljena od sonca. Toda ženske, ki znajo sicer biti precej neprizanesljive, so ji tokrat podelile prav posebno pohvalo, ko so zapisale, da ni poljubljena od sonca, ampak od Boga.Prevzete nad njeno lepoto in magnetizmom ne skrivajo navdušenja in jo zasipavajo s pohvalami, kar ji nedvomno godi in ji daje še več zanosa pred naslednjimi plesnimi spektakli.