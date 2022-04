Poklon ljubemu možu in očku

Marko Grilc, za prijatelje Grilo, je bil edinstven vrhunski športnik, mož, očka, športni navdušenec. Kdorkoli ga je srečal, je bil navdušen nad njegovo pozitivnostjo in neverjetno življenjsko energijo.

Njegova žena Nina še danes ne more verjeti, da je v devetem mesecu tretje nosečnosti nenadoma izgubila moža in najboljšega prijatelja. Meseci po njegovi smrti so bili zanjo še posebno težki, saj stoji ob strani starejšima otrokoma Maxxu in Emmi ter skrbi še za najmlajšo Alasko. In ker so že prej veliko skupaj deskali na snegu, se moža in očeta skupaj spominjajo tudi tako, da so letos vso zimo preživeli na snegu in se Grilu v spomin spuščali po njegovih najljubših progah.

V Absolut parku v Flachauu pa so prvo soboto v aprilu pripravili Grilov memorial, kjer so se z ganjenostjo spominjali tega edinstvenega človeka. Nina upa, da bo tako vsako leto.