Po tragediji še tožba

Za igralca Aleca Baldwina bi moralo biti leto 2021 polno veselja. S štirimi filmi, katerih premiere se bodo zvrstile v naslednjih mesecih, ter številnimi projekti, kot so oglasi in televizijska nanizanka, je kariera 63-letnika trenutno naravnost bleščeča, sreča pa ga je do nedavnega spremljala tudi zasebno – marca letos sta z ženo Hilario dobila še šestega otroka, hčerko Lucio, ki je prijokala na svet komaj pol leta za svojim najmlajšim bratcem Eduardom. Alec je sicer očka sedmih otrok, saj ima še že odraslo hčerko Ireland, mama katere je Kim Basinger.

Hilaria z otroki mesece pred tragičnim streljanjem

Da je družinska idila s še eno malo štručko zdaj zares popolna, so se oboževalci igralca lahko prepričali na družabnih omrežjih, na katerih mati otrok, učiteljica joge, redno objavlja družinske fotografije. Le nekaj mesecev po čudovitem dogodku pa je družinsko srečo zasenčil črn oblak: oktobra je Alec med snemanjem filma Rust z rekvizitno pištolo ustrelil direktorico fotografije Halyno Hutchins, ki je zaradi strela umrla. Grozljiva tragedija je dodobra pretresla vse, ki so ji bili priča, posebno igralca, ki je sodelavki vzel življenje, misleč, da so v pištoli prazni naboji.

A če je sprva kazalo, da zvezdnika zaradi nesreče vsaj ne bo nihče tožil, saj je mož pokojne zatrdil, da o tem ne razmišlja, je igralca pred kratkim doletel še ta udarec: tožiti se ga je odločil glavni lučkar in električar Serge Svetnoy. Igralec, ki je od streljanja dalje le še senca samega sebe, v teh dneh hodi po opravkih še bolj bled in postaran. V mračno vzdušje se je ujela tudi preostala družina. Prej nasmejane družinske sprehode z očarljivo četico malčkov te dni tako zaznamujejo mrki pogledi in žalostno vzdušje.