Po slovesu od Planice bo več časa za glasbo

Vsaj dva smučarska skakalca in odlična letalca pa bosta zagotovo našla čas za glasbo: Timi Zajc in Žiga Jelar. Timi igra harmoniko in bariton, Žiga pa poleg harmonike še kitaro, sede pa tudi za klavir, ki pa se ga še uči igrati. Ljubezni do glasbe pa niti malo ne skrivata, kaj šele, da bi se sramovala tega, da znata raztegniti meh.

Slovenski zvoki s Timijem Zajcem in njegovim očetom na sprejemu v Hramšah po olimpijskih igrah

To sta že dokazala, ko sta zaigrala na kakšnih zasebnih zabavah, ob rojstnih dnevih in podobno, Timi pa celo na sprejemu, ki ga je po uspehu na olimpijskih igrah doživel v domačih Hramšah, kjer je prav tako stopil na oder in zaigral z Ansamblom Slovenski zvoki. V tem ansamblu je do nedavnega igral bariton, kitaro, bas kitaro in diatonično harmoniko tudi Timijev oče Boštjan, skupaj s Timijem pa so posneli Planiško polko, v kateri je za harmoniko in bariton poprijel še Timi sam.

Zato ne čudi, da ima Planiška polka na portalu youtube že skoraj pol milijona ogledov. Timi je bil star 13 let, ko ga je oče naučil igrati harmoniko, prav tako je za glasbo navdušil brata. Poleg narodno-zabavne glasbe pa začuti adrenalin ob zvokih rock glasbe. Kot nam je razkril, pa takrat, ko sta v sobi skupaj z Anžetom Laniškom, rada poslušata domačo glasbo.

Timi Zajc je takole, s čelado na glavi, smučmi na nogah in harmoniko v roki, posnel videospot za skladbo Slovenskih zvokov Planiška polka.

Da sta poleg skakalnih smuči njegova strast harmonika in kitara, pa ne skriva niti Žiga Jelar, ki prihaja iz Spodnje Besnice pri Kranju, ki je že zaigral s številnimi glasbenimi zasedbami, tako Avseniki kot skupino Gadi in Rock'n'band. Nedavno pa je predstavil že svojo peto skladbo z naslovom Odpri oči, ki jo je ustvaril skupaj s kitaristom Gašperjem Cankarjem, za končno podobo skladbe pa so poskrbeli sami izjemni glasbeniki, kot so Anže Langus Petrovič, Jan Baruca, Jure Rozman, Marko Hrvatin in Mitja Robič.

V njej Žiga razkriva strah, samoto in tesnobo, ki so ga prevevali ob pandemiji, ki je pokorila ves svet. In ta skladba govori prav o izgubi medsebojnih stikov, topline in živahnosti življenja v prvih mesecih z virusom, ko smo se vsi znašli med štirimi stenami. »Ko pred seboj ne vidimo konca, je težko, a takrat je treba odpreti oči, zaupati vase, se soočiti z nastalo situacijo in ne izgubiti upanja. In to je tudi sporočilo skladbe Odpri oči,« je o skladbi povedal Žiga, ki je že pri petih letih dobil diatonično harmoniko, za katero se je navdušil ob poslušanju Avsenikovih melodij. Avsenikova glasba, ne nazadnje sta brata Slavko in Vilko Avsenik ustvarila Planico, ki je himna naših letalcev, pa prav tako navdušuje brate Prevc.

Ansambel Saša Avsenika s Cenetom in Petrom Prevcem

Zato ne čudi, da je Ansambel Saša Avsenika igral na sprejemu Ceneta in Petra Prevca po vrnitvi iz Pekinga. Ja, brez harmonike očitno ne morejo niti naši športniki in upamo, da bodo vsi do nove sezone našli čas, da poprimejo za inštrumente in se na kakšno polko tudi zavrtijo.