Po Sloveniji zvenijo Slakove viže (Suzy)

Ljudje pesmi Lojzeta Slaka še danes pojejo ob različnih priložnosti, številni mladi so zaradi njega vzeli v roke diatonično harmoniko – frajtonarico in pojejo pesmi Fantov s Praprotna, ki so pomemben del našega glasbenega izročila.

Vsi sodelujoči na koncertni turneji ob 60. obletnici Slakove glasbe

Vse se je začelo leta 1964, ko je Lojze Slak, avtor več kot štiristo melodij, na enem od nastopov na Radiu Ljubljana spoznal Fante s Praprotna in vedel, da so oni tisti, s katerimi želi nadaljevati glasbeno pot. Ni se motil, saj so mnoge viže ostale za vedno v srcih ljubiteljev narodnozabavne glasbe.

Bojan Lugarič, ki je v svojem studiu posnel vse Slakove skladbe za turnejo, z ženo Tino in Rokom Švabom.

Nekatere, tudi redkeje slišane, lahko slišite na koncertni turneji, v čast 60. obletnici Slakove glasbe, ki se te dni seli iz kraja v kraj. Po koncertih v Mirni Peči, Ljutomeru in Podčetrtku bodo ti novembra še v Dobrovi, Tržiču, Pivki, Vojniku, Dravogradu in Oplotnici, zadnji bo 1. decembra v Novem mestu.

Na pobudo Roka Švaba je v ta namen nastal poseben vokalno-instrumentalni sestav, v katerem so še Silvo Pliberšek, Gregor Kolar, Jože Sadek ter klarinetista Žan Trupej in Matjaž Vodišek. Prav tako na koncertni turneji sodeluje Andrej Bergant, edini še živeči član Fantov s Praprotna, ansambli Nemir, Akordi in Glas, pevki Darja Gajšek in Klara Tiselj ter Žiga Pungerčar, ki skladbo Mama zaigra na harmoniko Lojzeta Slaka.

Leopold Pungerčar, Andrej Bergant, Silvo Pliberšek in Žiga Pungerčar, Leopoldov sin, ki skladbo Mama igra na Slakovo harmoniko.

Njegov oče Leopold, Slakov nečak, poslušalce popelje skozi številne zgodbe in dogodivščine svojega strica, ki so podkrepljene z videorazglednicami prelepe Dolenjske. Za smeh poskrbita Brajdimir in Berta, legendarni Vinko Šimek pa obudi spomin na intervju, ki ga je imel s Slakom na enem od koncertov. Nekaj utrinkov z odra in zakulisja vam ponujamo na fotografijah.

Leopold Pungerčar, nečak Lojzeta Slaka, nazdravlja s Slakovim cvičkom.

Andrej Bergant, edini še živeči član zasedbe Fantov s Praprotna, z ženo