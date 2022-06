Po novi hiši še razkošna zaroka z Mio

Po novi hiši je prišla še ena vesela novica. Nogometaš Andraž Šporar je priredil pravo romantično pravljico za svojo Mio, ki jo je povabil v Maroko, tam pa je za trenutek začutila, kako je bila videti Tisoč in ena noč. Šel je na kolena in ji nataknil zaročni prstan prestižne znamke, za katerega je odštel zajeten kupček evrov.

Obisk Maroka in Marakeša si bosta zapomnila za vedno.

Tudi sicer je bilo vse v znamenju razkošja, od velikega šotora, pod katerim se je odvijala gurmanska pojedina novopečenih zaročencev, do celotnega spremljevalnega programa. Ljubljančan je izbranko zaprosil s pomočjo ognjenega zapisa, ki se je izrisal na baklah, postavljenih okoli njiju, da je bilo vse skupaj še bolj filmsko. Veselo novico sta hitro delila s svojimi najbližjimi, še posebno veseli so bili starši mlade Mie, ki so z navdušenjem dali blagoslov in se že veselijo poroke.

Ta bo pričakovano pompozna in že se lahko nadejamo presežkov, saj je Andraž znan po tem, da za svoj užitek nikoli ne skopari.