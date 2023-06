Po kom se je vzela Neisha? Tu je odgovor (Suzy)

Če ste se spraševali, po kom se je vzela pevka in avtorica, vam ponujamo odgovor. Spoštljive in zanesljive ženske so tiste, po kateri je Neisha podedovala pomembne gene. Mama Tatjana in babica sta odlični vzornici, saj pazljivo izbirata besede, da ne bi koga užalili. To je tudi razlog, da se najbolj slavna hčerka in vnukinja v veliki družini z obema dobro ujame. Starejša je, boljši so odnosi. Najbolje se dame razumejo za mizo, zlasti, če je ta bogato obložena. Ljubezen do hrane jih združuje, izmenjujejo si recepte in zlata vredne namige, ki gredo iz roda v rod. Ujeti tri generacije na kupu ni ravno nekaj vsakdanjega, zato se lastnica številnih uspešnic veseli vsake priložnosti, ko pri Buhovih priredijo ženski večer. Kaj okusnega za pod zob in spevna melodija pa sta že dva zadostna razloga za prijetno druženje.