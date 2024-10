Po izidu prvenca na turnejo po Mehiki (Suzy)

Urška Centa, izjemno nadarjena plesalka flamenka, glasbenica in performerka, je s svojo zasedbo Sentido Project tik pred izdajo težko pričakovanega avtorskega albuma ECOS. Energična umetnica, ki združuje gibanje, glasbo in umetnost improvizacije, bo s svojo skupino 12. oktobra nastopila v ljubljanskem SiTi Teatru in predstavila prvenec, ki prinaša edinstveno zlitje flamenka, jazza in popa.

Urška je kar nekaj let študirala in ustvarjala v Španiji ter izpopolnjevala veščine v umetnosti, v kateri telo ne samo pleše, ampak deluje kot instrument. Z vsakim gibom in tonom na odru izžareva izraznost, ki ne pušča hladnega niti najbolj zahtevnega občinstva. Na odru ji družbo delajo vrhunski glasbeniki Tadej Kampl (bas), Nino Mureškić (tolkala), Primož Fleischman (saksofon) in Arsenije Krstić (klavir), skupaj ustvarjajo sodoben glasbeni hibrid, prepletajoč improvizacijsko svobodo jazza z ritmično intenziteto flamenka.

Uspešna turneja

Zasedba je bila ustanovljena leta 2019 in je že navdušila domače in tuje občinstvo na prestižnih odrih, kot so Cankarjev dom, Festival Lent ter Ankara Flamenco Festival. Njihov nedavni vrhunec je bila uspešna turneja po Mehiki, kjer so nastopili na cenjenih prizoriščih, kot je Conjunto Santander de Artes Escénicos, in prejeli priznanje za svoje kulturne dosežke v mestu Celaya.

Prvenec ECOS je že nekaj let del koncertnega repertoarja skupine in skozi dolgoletno koncertno izvajanje je album dobil svojo edinstveno identiteto, nezavezanost pravilom in svežo drugačnost. Glasba telesa v plesu flamenka se na albumu prepleta z inovativnimi glasbenimi prijemi, kar ustvarja atmosfero, kjer glasba in ples dihata v prelepi harmoniji. Album bo izšel pri založbi Celinka, pod nadzorom tonskega mojstra Danila Ženka je bil posnet v Bejsman Studiu, za produkcijo, miks in mastering je poskrbel Tadej Kampl, za estetsko dovršenost vizualne podobe oblikovalec Rok Marinšek.

Glasbenike po nastopu čaka še novembrska turneja po Mehiki, na kateri bodo med drugim nastopili v Mexico Cityju, Cancúnu in na Jazz Festivalu Zacatecas. Zatorej, če ne morete na turnejo v Mehiko, je najbolje, da izkoristite priložnost, ki se vam ponuja na domačih tleh, in pridete v SiTi Teater.