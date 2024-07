Plodno leto Mihe Novaka: Nova ljubezen, dojenček, služba, poroka (Suzy)

Najmlajši član zasedbe Čuki, Miha Novak, ima dejanja raje od besed. Zna zavihati rokave in se lotiti dela. Tako se po slabih treh letih lahko pohvali s kopico rezultatov: novo partnerico Leo Slapar, s katero sta se lanskega avgusta razveselila hčerke, novo službo – dela kot voznik avtobusa v podjetju Leinih staršev –, obilico nastopov s Čuki, za češnjico na torti je postavni mladenič v največji tajnosti pripravil še poroko. In ker imajo Čuki vse leto, še posebno čez poletje, obilico nastopov, je svojega šefa Jožeta Potrebuješa prosil, ali bi lahko bil predzadnjo julijsko soboto prost. Za to je imel dober argument – poroko. Jože mu je to seveda z veseljem odobril, namesto Mihe se je začasno v skupino vrnil nekdanji član Vinko Cankar, in Miha in Lea sta si pred najbližjimi sorodniki in prijatelji še uradno obljubila zvestobo in potrdila zvezo. Svatje so se na poroki dobro zabavali, seveda so prišli tudi Čuki, vsem pa je bilo strogo prepovedano fotografirati in objavljati posnetke poročnega dne, ženina, neveste in svatov.