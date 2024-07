Pevec skupine Coldplay naredil ganljivo potezo: na oder je povabil bolnega igralca (Suzy)

V Veliki Britaniji se je pretekli konec tedna odvijal eden največjih glasbenih festivalov Glastonbury. Čeprav so imeli veliko težav z ozvočenjem in so številne zvezde nastopile v res slabih pogojih, je v svetu še posebno odmevala ena gesta. Chris Martin, pevec skupine Coldplay, ki trenutno kraljuje po evropskih odrih na razprodani koncertni turneji, je namreč na oder povabil igralca Michaela J. Foxa, ki je v filmu Nazaj v prihodnost leta 1985 igral kitaro.

Film Nazaj v prihodnost bo naslednje leto praznoval 40 let. FOTO: Profimedia

»Zaradi tistega prizora sem hotel imeti svojo skupino,« je Chris povedal že pred dvema letoma, tokrat pa na odru dodal: »Zato se želim zahvaliti človeku, ki bo za vedno naš junak!« To ni bilo prvič, da so zaigrali skupaj, saj je pevčev sin Moses že pred osmimi leti očeta spodbudil, da je danes 63-letnega igralca povabil k sebi na oder v New Yorku. Tokrat je kitaro sicer igral na invalidskem vozičku, saj se bori s Parkinsonovo boleznijo.