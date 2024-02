Pestra pot: od nudistke do kraljice (Suzy)

Oskarjevka, ki je 30. januarja srečala abrahama, je postala resnično znana šele v zrelih letih. Rodila se je v angleškem Norwichu mami medicinski sestri in očetu gradbenemu nadzorniku. Pri šestnajstih je v šoli odigrala naslovni lik iz zgodbe Zlata leta gospodične Jean Brodie. Za študij igralstva se je odločila, ker se je vse svoje mlado življenje zavedala bolečine, ki jo je čutila njena mama, ko je prekinila kariero balerine. Nastopati je začela kot Sarah Colman, ki je njeno rojstno ime, a ker je angleško združenje igralcev že imelo dekle s tem imenom, je ime zamenjala za Olivio.

Ed jo spremlja vsepovsod. FOTO: Profimedia

Leta 2000 je začela nastopati v BBC-jevih skečih in nastopila v številnih nadaljevankah. Prva velika vloga je prišla, ko je ob takrat z oskarjem nagrajeni Meryl Streep v filmu Železna dama igrala Carol Thatcher, Margaretino hčer. Sledila je vloga detektivke v nadaljevanki Broadchurch, za katero je bila nominirana za mednarodnega emmyja. Videli smo jo tudi v Jastogu in novi različici filma Umor na Orient Ekspresu.

Njen zahvalni govor za oskarja je zaradi humorja postal viralen. FOTO: Profimedia

Pokazala izjemen občutek za komičnost

Leta 2018 pa je v prelomni vlogi kraljice Ane odigrala v filmu Najljubša, v katerem je pokazala ne le ves svoj talent za igro, pač pa tudi izjemen občutek za komičnost. Za vlogo se je zredila za 16 kilogramov, prejela pa je zlati globus, bafto in oskarja. Od tedaj gre njena kariera strmo navzgor, navdušila je tudi kot kraljica Elizabeta II. v The Crown, za katero je bila nagrajena z dvema nagradama SAG, zlatim globusom in emmyjem.

Igrala je v psevdodokumentarcu Konfeti, v katerem je nastopila kot nudistka, izkušnjo pa označila za najslabšo v življenju. FOTO: Profimedia

V filmu Oče je igrala ob Anthonyju Hopkinsu, za vlogo je bila drugič nominirana za oskarja, tretjič pa za vlogo v filmu Izgubljena hči po knjigi Elene Ferrante. Videli jo boste v številnih nadaljevankah in filmih, ki še prihajajo, saj je ena najbolj zaželenih igralk. Mama treh otrok je že vse od 2001 poročena s pisateljem Edom Sinclairom, z družino živi v Londonu.