Pamela Anderson je povedala svojo resnico

Pamela Anderson je v devetdesetih krasila nemalo naslovnic Playboya, največ oboževalcev pa je dobila z vlogo v seriji Obalna straža, nad katero sprva ni bila navdušena in je vabila zanjo ignorirala, pripoveduje v novem Netflixovem dokumentarnem filmu Pamela: Ljubezenska zgodba. Na srečo je ekipa vztrajala ter jo prepričala.

Na premiero svojega dokumentarnega filma je glavna zvezda prišla v družbi sinov Brandona in Dylana Leeja.

Tedaj je bila poročena s Tommyjem Leejem, ki ji zadev ni ravno olajšal, saj je bil zelo oblastniški in posesiven. »Nenehno je prihajal na snemanje. Zaradi njegovega ljubosumja in izbruhov jeze je imela ekipa načrt, kako postopati, ko se pojavi,« se spominja Pamela, ki je priznala, da je bila zaljubljena le enkrat. V Tommyja. V otroštvu je bila večkrat žrtev zlorab, tudi s strani varuške: »Starši so bili prepričani, da je bila čudovita, a me je tri ali celo štiri leta zlorabljala. Pred njo sem hotela zaščititi brata. S peresom v obliki lizike sem jo hotela zabosti v srce.«

Ena najbolj travmatičnih izkušenj izhaja iz njenih zgodnjih najstniških let: »Bili smo na obisku pri prijateljici in ostala sem sama z moškim, starim 25 let, jaz sem jih imela 12. Posilil me je. Verjela sem, da sem si bila sama kriva, in nikomur nisem povedala.«

Vse te izkušnje so ji pustile posledice, bila je negotova vase ter imela nizko samopodobo. »Bila sem zelo sramežljiva. Ko pa sem prvič snemala za Playboy, sem se te sramežljivosti otresla. Naveličana sem bila negotovosti iz preteklosti. Od prvega posnetka dalje sem se počutila, kot bi se rešila spon.« Tedaj je bila stara 22 let, njena kariera se je začela strmo vzpenjati in pogosto je polnila medije, zato se je zdaj odločila svojo zgodbo povedati sama, pri čemer ji je kot producent pomagal sin Brandon.

S Tommyjem sta postala slavna tudi zato, ker so jima ukradli seksi posnetke, ki so nastali na njunem poročnem potovanju, in jih prodali.

»Poznam jo že vse življenje in v njej vidim izjemno razgledano, dobrosrčno in strastno ženko. Mislim, da ji družba ni pokazala dovolj hvaležnosti ali ji dala dovolj priložnosti, da bi se res izkazala, ko se ji je zgodilo toliko groznih stvari,« je povedal na premieri Netflixovega dokumentarca o slavni mami.