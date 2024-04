Osvojila je tudi zahtevno pariško občinstvo (Suzy)

Glasbeniki morajo biti karizmatični, da že ko stopijo na oder, navdušijo občinstvo. Maja Založnik to obvlada, saj je na začetku kariere kilometrino nabirala v najbolj znanih nemških šovih in na ladjah križarkah, kjer je zabavala zahtevne in izbirčne goste. Dosti jo slišimo tudi po domačih odrih, še posebno je vesela, ko s svojim prepoznavnim glasom polepša poročni dan ženinu in nevesti.

Nedavno je prejela čisto posebno povabilo. »Poklicali so me iz Pariza, kjer je prestižna kulinarična organizacija JRE pripravila poseben dogodek. Zapela sem številnim pomembnežem,« je povedala Maja, ki je v mestu luči preživela kar nekaj dni.

Navdušila je z nastopom v Parizu. FOTO: osebni arhiv

Združila je prijetno s koristnim in si ogledala marsikatero pariško znamenitost. »Med drugim sem se povzpela na Eifflov stolp in si na vrhu privoščila kavo, obiskala Louvre, se sprehodila po Elizejskih poljanah, stikala po trgovinicah in zelo uživala,« nam je še zaupala.