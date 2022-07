Vse težave v našem življenju nastajajo, ker se bojimo kritike in mislimo, da nismo dovolj dobri. Predvsem pa, ker se na karkoli navežemo. Ko smo naravnani na okolico, je vse povezano z jezo in strahom. Strah in jeza pa se zgodita, ker nas je strah, da bomo nekaj izgubili. To lahko rešimo samo tako, da se osvobodimo tistega, česar nas je strah izgubiti. Nenavezanost je ključ do vaše duše in globine. Z nami ne gre noben človek, denar ali materialna dobrina. S seboj bomo odnesli samo izkušnje, znanje in modrosti. Strahovi so človeški – medtem ko je ljubezen del duhovnega sveta. Če smo v sv...