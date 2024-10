Osupljiva nosečnica med manekenkami: »Komaj sem zadrževala solze« (Suzy)

Stilistka Zarja Predin nas je navdušila, ko se je za oblikovalko Julio Kajo Hrovat sprehodila po modni brvi v blaženem stanju. Vse oči so bile uprte v njen nosečniški trebušček in nežno zakrito oprsje. Z nebeškim sijem, ki ga je imela pripetega na lase, smo bili priča nečemu božanskemu, prav takšni občutki so mamico sinčka Neona prevzeli, ko je prišla v zaodrje.

»Komaj sem zadrževala solze. Hvaležna sem ljubi Kaji za neponovljivo priložnost. Nosečniška golota ima drugačno sporočilo in obiskovalci so to začutili. Ganljivo je bilo,« je povedala Zarja, ki bo pojočega očeta Zorana znova nagradila z nazivom dedek. Kdo ve, morda pa pod srcem skriva bodočo manekensko zvezdo, ki je, še preden se je rodila, že stala pred kamerami.