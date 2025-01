Opustite potrebo po popolnosti in nadzoru (Suzy)

Enajstega januarja se karmična os premakne – lunina vozla zapustita znamenji ovna in tehtnice ter vstopita v novo poglavje v ribah in devici. Ta prehod označuje začetek 18-mesečnega obdobja, ki nas bo vodilo k drugačnemu načinu življenja, razmišljanja in občutenja. Če je os oven-tehtnica poudarjala nasprotje med individualno močjo in iskanjem ravnovesja v odnosih, nas ribi-devica spodbujata, da prepoznamo tanko mejo med zemeljsko praktičnostjo in duhovno transcendenco. Vstop severnega luninega sečišča v ribe prinaša novo lekcijo: opustiti potrebo po popolnosti in popolnem nadzoru. Uči nas, da...