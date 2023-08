Omar Naber: Z užitkom poje tudi v italijanščini

Medtem ko se mnogi hladijo v morju in lavorju, Omar Naber vsake toliko noge malce namoči v slani omami, vendar dolge dneve preživlja delovno in ustvarjalno. Že maja je bil zelo ponosen, ko je izšla njegova nova pesem Poseben model. Takrat se mu še sanjalo ni, kakšno spremembo bo doživela skladba.

»Ko je prijatelj slišal pesem, je takoj pripomnil, da bi fantastično zvenela v italijanščini. Nad idejo sem bil navdušen. In ker se rad držim načela rečeno-storjeno, smo se hitro lotili iskanja pisca besedila v italijanščini. Naleteli smo na prijazno mlado dekle, ki ima slovensko glasbo zelo rado, čeprav je Italijanka. Ime ji je Laura Renesto in v Ljubljani je študirala slovenščino. Za mojo pesem je hitro napisala izvirno in paralelno 'bad boy' zgodbo, ki nikogar ne bo pustila ravnodušnega. Skladbi smo dali pomenljiv naslov La Vita e Una Roulette,« ponosno pove pevec in se veseli koncertov, da jo bo lahko prepeval.