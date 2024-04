Okrogla muzikanta praznovala okrogli jubilej (Suzy)

Skoraj vsi, ki imajo radi domačo glasbo, vedo, da sta oba že četrt stoletja člana ansambla Okrogli muzikanti, ki je eden najbolj prepoznavnih narodnozabavnih ansamblov pri nas in v tujini. Pravzaprav bi lahko rekli, da so se Okrogli muzikanti najprej kalili doma, hitro pa so postali slavni onkraj Karavank, celo na Tirolskem. Še posebno dobrodošli so na avstrijskem Štajerskem, kjer jih bolje poznajo pod imenom Die Runden Oberkrainer.

Ljubiteljem domače glasbe so podarili že veliko lastnih nepozabnih viž, denimo Po svoji poti grem, Stari zvonar, Poštar Pepi in druge, ohranjajo pa tako imenovani oberkrainer zven, kakršnega so po Evropi in svetu razširili že Avseniki. In seveda so številne Avsenikove viže vedno del njihovega železnega repertoarja.

Leon (levo) in Robi Polanc sta praznovala okrogli jubilej – 50. rojstni dan! FOTO: osebni arhiv

A vrnimo se k bratoma Polanc, ki sta prav tako dolgoletna člana ansambla. Za glasbo ju je navdušil že njun oče, prav tako muzikant. Čeravno obvladata skoraj vse inštrumente, je Robi Polanc po odhodu Andreja Topliška prevzel igranje harmonike, a po potrebi poprime za klarinet, kitaro, bas, trobento, zraven pa še poje. Poje tudi njegov brat dvojček Leon, ki igra kitaro ter obvlada klavirsko in diatonično harmoniko ter trobento. Še posebno je ponosen na to, da ima zdaj v ansamblu že oba svoja sinova, Davida in Jerneja. Slednji igra trobento, prvi klarinet. Član Okroglih je že vsa leta prav tako Marko Mastnak, ki igra bas oziroma bariton, trobento, hkrati pa skrbi za humor.

Abrahamovca sta morala seveda dokazati, da znata tudi nazdraviti. FOTO: osebni arhiv

Glede na to, da je življenje Leona in Robija od mladih nog prepleteno z glasbo, ne čudi, da je bilo z glasbo in humorjem prepleteno celo njuno slavje ob okroglem jubileju. Praznovala sta ga na vrtu pivnice Savinja, ki jo vodi Robijeva življenjska sopotnica Andreja Dermota, medtem ko je Leonova boljša polovica Barbara zelo znana vzrediteljica psov pasme novofundlandec in coton de tulear. No, resnici na ljubo se z vzrejo in nego ukvarjajo vsi družinski člani, še posebno hčerka Katarina, pri Polančevih pa vzrejajo perzijske muce in druge manjše hišne ljubljenčke.

Leonu in Robiju so domači in številni glasbeni prijatelji priredili nepozabno praznovanje. Zaigrali so jima tako člani godbe na pihala Laško kot številni drugi znani muzikantje, manjkal ni niti Dejan Dogaja, ki je sokrajanoma pripravil številne zabavne izzive. Da Leon in Robi praznujeta, je ovekovečeno na velikem plakatu na ograji vrta pivnice Savinja. Ker sta oba ljubitelja piva, so ju ta dan oblekli v – vrček piva. Okroglima bratoma v uredništvu revije Suzy čestitamo in jima želimo še veliko preigranih dni in noči ter predvsem zdravja.

Takole so na plakatu na ograji vrta pivnice Savinja ovekovečili jubilej bratov. FOTO: osebni arhiv