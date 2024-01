Odlični harmonikar Modrijanov dobiva konkurenco v lastnem sinu in hčeri (Suzy)

Med prazniki smo pokukali v novi dom Roka Švaba, njegove žene Petre, sina Staša in hčerkice Nejli v Novi Cerkvi. Prepričali smo se lahko, kako zelo živahno je pri njih, predvsem pa glasno, saj je že zdaj na dlani, da bosta tudi Staš in Nejli skoraj zagotovo šla po očetovi poti in nekoč z odrov zabavala ljudi.

Harmonikar Modrijanov Rok Švab je uspešen podjetnik, saj ima lastno glasbeno šolo in prodaja harmonike pod blagovno znamko Vox. Doma, med svojimi, je prav tako vedno dobre volje, tam pogosto raztegne meh svoje harmonike. A počasi že dobiva konkurenco, in to v lastnem sinu Stašu, hči Nejli pa ne zaostaja veliko, ki sta oba očitno podedovala glasbene gene. Mamica Petra nam zaupa še, da sta močno povezana.

Petra in Rok sta ponosna, da sta si ustvarila topel dom in družino. FOTO: Matija Marinšek

»Če smo doma, je pri nas mogoče slišati glasbo že od jutranjih ur, pogosto je tako vse do polnoči, celo do ene ure zjutraj. Staša harmoniko seveda uči ati, za njim je celo že nekaj nastopov v šoli. Bi šel pa zelo rad kar z Modrijani na oder in prejšnji teden, ko so bile počitnice, je res lahko šel z njimi na nekaj nastopov,« nam zaupa.

Družina Švab FOTO: Matija Marinšek

Harmonika ni edini inštrument

A harmonika ni edini inštrument, ki ga Staš že obvlada, igranja kitare se uči pri Miku Orešarju. Oba inštrumenta igra s takšnim navdušenjem, da pozabi na vse drugo. Kot smo se lahko prepričali, si glasbo sam poišče na portalu youtube in priredi cel koncert, Nejli pa zelo rada pleše in že obiskuje plesno šolo. A je Rok tudi njo že začel učiti harmoniko in pesmico Kuža pazi že obvlada. Pohvali jo, da ima zelo dober posluh, saj deklica zelo rada poje.

Staš igra tudi kitaro. FOTO: Matija Marinšek

Pri njih je vedno veselo. FOTO: Matija Marinšek

»Najbolj zanimivo je, da se otroka običajno zbudita prej kot midva in se nemudoma odpravita v dnevno sobo, kjer so inštrumenti, in začneta nanje igrati. Tako pri nas ne potrebujemo več budilke, dnevna soba je njun oder,« pove, a se zaradi tega prav nič ne huduje. Petra ju običajno posname, če je doma Rok, pa se jima mora pridružiti in igrajo ter pojejo vsi. »Tako imamo koncerte in veselice pogosto doma in nam ni treba kam daleč,« doda Petra, ki ji organizacija in usklajevanje službenih in domačih obveznosti ne predstavlja težav.

Ko oče in sin skupaj raztegneta meh, je veselo. FOTO: Matija Marinšek

Sicer pa na 'repertoarju' niso le Modrijani, pač pa so trenutno 'in' Fehtarji, Dejan Vunjak, Nina Pušlar, Polkaholiki, celo Adi Smolar in Magnifico. »Oba obiskujeta cerkveni pevski zbor in letos sta prvič pela pri polnočnici, na kar sta bila zelo ponosna. Imata veliko drugih obveznosti, med drugim sta mlada gasilca,« je ponosen Rok. Ko se je Staš v šoli pripravljal na božični koncert, je en teden hodil v šolo ne le s torbo, pač pa tudi s harmoniko, da so tam s sošolci in učiteljico Sabino Penič igrali in vadili. To mu je bilo še v posebno veselje.

Staš je navdušen harmonikar. FOTO: Matija Marinšek

Družina Švab FOTO: Matija Marinšek

Veselo med prazniki

Veselo pa je bilo pri Švabovih seveda med prazniki, zlasti božičnimi, ko je bil ati Rok več doma. Takrat so skupaj ustvarjali in mamici pomagali pri peki sladkih dobrot. »Sreča je, da živimo v hiši bolj na samem, saj je pri nas res vedno zelo glasno,« smeje se priznata oče in mama, ki si vsak mesec znata vzeti čas samo zase, da malo zadihata.

Nejli in Staš doma veliko nastopata. FOTO: Matija Marinšek

»Takrat se otroški koncerti odvijajo pri babicah. Takšni pač smo. Malo posebni, a vse, kar počnemo, nam je res v veselje,« skleneta Rok in Petra, ki skupaj s Stašem in Nejli želita vsem bralcem in bralkam revije Suzy veselo, glasbeno pestro in zdravo leto.