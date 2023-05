Od naših navad je odvisno, kako (dobro) smo

Zanimivo mi je opazovati ljudi – tudi sebe, kako razvijamo različne navade. Nekatere so za nas dobre, druge slabe, a ne glede na to, kaj vse vemo o zdravju in vplivu na telo, se še vedno oklepamo nekaterih nezdravih navad. Radovednost me žene, da razmišljam in se sprašujem, zakaj je tako. Zakaj se ne bi držali samo dobrih navad, ko pa vemo, kaj nam koristi in kaj škodi. Ker sem gibalna strokovnjakinja, bom ostala na tem področju. Sem se pa že naučila, da če nekaj deluje na gibalnem področju, lahko enako uspešno tudi na drugih, le model preslikajte tja, kjer ga potrebujete. Za dobre in zdrave...