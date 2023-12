Očetovske prigode Vida Valiča. Paziti mora, kaj govori pred hčerko (Suzy)

Priljubljeni igralec in komik Vid Valič se je junija lani razveselil nove in najpomembnejše vloge – postal je očka. Prvorojenka mu je v prvih mesecih dala vetra, saj ponoči zaradi zbujanja in previjanja skoraj ni zatisnil očesa, kadar pa mu je le uspelo ujeti nekaj spanca, je to počel na kavču.

A očitno mu niti takrat ni zmanjkalo navdiha, saj se je s pripovedovanjem novih dogodivščin, o katerih se mu v letih poprej ni niti sanjalo, podal na odre po vsej Sloveniji.

Material za nove predstave se pridno nabira, se pošali komik, ki tu in tam z nami radi deli kakšno očetovsko prigodo. Njegova leto in pol stara hči namreč vsak dan osvoji kakšno besedo, a kaj, ko mu njena govorica trenutno ni najbolj razumljiva.

»Zdaj, ko se s hčerko učiva prvih besed, se včasih počutim, kot bi se znašel v džungli, sredi naselja še neodkritega plemena, in njihovemu šamanu poskušal razložiti, kdo sem: Jaz oče. To se ne dela. Au, boli!« se zasmeji Vid, ki je spoznal, da bo moral zelo paziti, kaj govori pred hčerko.