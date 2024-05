Nuša je nova mlada asica (Suzy)

Dvajsetletna Nuša Zelenjak prihaja iz Zlatoličja in je študentka predšolske vzgoje v Mariboru. V prostem času obiskuje solo petje, igra flavto ter zelo rada sede za klavir. »Obiskovala sem Glasbeno šolo Sv. Petra in Pavla na Ptuju. Že pri štirih letih so me starši vpisali v glasbeni vrtec in pri sedmih sem začela igrati flavto. V glasbeni šoli sem obiskovala različne orkestre in pela pri dekliškem pevskem zboru Dolcezza. Za menoj je osem let glasbenega šolanja. Prav toliko časa sem članica Pihalnega orkestra Talum Kidričevo, s katerim prirejamo številne čudovite koncerte,« nam je zaupala.

Simpatični Mladi asi

Na novo pevko so zelo ponosni.

Osnovno šolo je obiskovala v Staršah, zdaj študira predšolsko vzgojo na Pedagoški fakulteti v Mariboru. »Trenutno sem v prvem letniku izrednega programa. Po zaslugi profesorice iz srednje šole, Alje Šulić, sem začela peti na odrih, za kar sem ji izjemno hvaležna. Sodelovala sem na Prešernovem natečaju, kjer sem uglasbila besedilo pesnika Boruta Gombača. Pesem je bila zelo všeč tako profesorici kot pesniku. Po tem natečaju sem se pridružila šolskemu bandu Tretja špila, kjer sem začela obiskovati pouk solo petja. Skupaj smo pripravljali številne lepe koncerte. V četrtem letniku srednje šole sem postala članica Friškega kvinteta. To se je zgodilo povsem nepričakovano, saj me je prijatelj na zabavi povabil na vajo. Res sem šla in ostala z njimi. Skupaj smo ustvarili dve avtorski skladbi in eno priredbo,« nam je razkrila.

Z vstopom na fakulteto se je prijavila na avdicijo za nadstandardni program jazz oddelka na konservatoriju v Mariboru. »Tam imam sedaj enkrat tedensko uro solo petja ter jazz band.« Ko so Mladi asi iskali novo pevko, se je udeležila avdicije. »Že dolgo jih spremljam in zelo sem vesela, da so me fantje izbrali in lepo sprejeli medse. V naslednjih mesecih nas čaka veliko porok, veselic, rojstnodnevnih zabav in ostalih prireditev, ki se jih že zelo veselim. Zagotovo se letos ne bomo udeležili kakšnega festivala. To bo počakalo do prihodnjega leta.«

Nuša v prostem času rada potuje.

Akcija sredi Ljubljane, ko so snemali kadre za videospot polke Spodneseš tla mi pod nogami.

Znani pisec besedil Matej Trstenjak je ustvaril deset drznih polk in eno od njih z naslovom Spodneseš tla mi pod nogami izvajajo Mladi asi, ki so zanjo nedavno v Ljubljani posneli več krajših posnetkov in kadrov za videospot. A tudi Nuša ustvarja avtorske skladbe. V prostem času se posveča psički Betki, s katero se radi sprehajata v naravi. »Obožujem terme in morje, a najraje imam jadranje. Prav tako rada potujem po različnih državah in spoznavam njihove kulture,« sklene pogovor Nuša, ki ima ob sebi še enega Štajerca, pevca Alena Krajnca. Mladi asi so sicer klasičen narodnozabavni kvintet, v katerem so moči združili še harmonikar Nik Vozelj, ritem kitarist Tom Kladnik, baritonist Gašper Bizjak, trobentar Teodor Maurer in klarinetist Blaž Markošek, ki prihajajo iz Zasavja, Dolenjske in Savinjske regije.