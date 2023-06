Novo življenje Tine Trstenjak: Zdaj se veliko več smejim (Suzy)

Je dobitnica zlate in srebrne olimpijske medalje, s ponosom nas je navdala, ko se je veselila naslova svetovne prvakinje, kar trikrat je osvojila tudi naslov prvakinje Evrope. Celjanka, ki je bila včasih izjemno redkobesedna, danes z velikim navdušenjem pripoveduje o svoji novi poti, drobnih življenjskih radostih, ki se jih veseli kot deklica, in odkrivanju lastne ženstvenosti, s katero nas je navdušila med sproščenim pogovorom. Od vrhunskega športa ste se uradno poslovili decembra. Ob vsakem slovesu velike športnice ali športnika se mi zdi, da takšna odločitev nikoli ne dozori čez noč in ...