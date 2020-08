Novinarka nacionalke pokazala, kakšen dom ima (FOTO)

Mojca Mavec s svojim toplim in prikupnim značajem že dolga leta kraljuje na televizijskih zaslonih. Slovence je z oddajo Čez planke, ki jo zdaj ustvarja kar v dnevni sobi, že večkrat popeljala okoli sveta, tokrat pa jim je razkazala vse kotičke udobnega doma. Priznala je, da v njem živi sama, brez moškega, in da so njene najboljše prijateljice rože ter knjige. V času nove normalnosti ob koncu izrednih razmer je s pomočjo strokovnjakov prenovila svoj brlog nad znanim ljubljanskim lokalom in razkrila, zakaj se tako stežka spravi iz postelje. Preberite tudi:Detajl mojega doma: Mojca Mavec in predalnik, ki hrani številne zgodbe ...