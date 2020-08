Njuna ljubezenska zgodba: Ti si vse, kar potrebujem

Ni skrivnost, da Tanja skrbno čuva svojo zasebnost. Ljubezenskega življenja z Mikijem ne obeša na veliki zvon in o njem ne izgublja odvečnih besed, ampak kot vedo tisti, ki jo dobro poznajo, osebne izkušnje najraje preoblikuje v besedila pesmi. Z njimi se pokloni trpkim in lepim trenutkom, zaradi katerih je postala trdna, odločna in samozavestna ženska. Ena takšnih se skriva v najnovejši poletni uspešnici, za katero je odprla srce in svojemu dragemu posvetila odo ljubezni, saj kot pravi, o tem najmočnejšem čustvu raje prepeva kot govori.Pesem, ki jo je Tanja Žagar zapela z dalmatinsko Klapo Šufit, v resnici pripoveduje o ...