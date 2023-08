Nino Ošlak: Profesor s srcem

Pogovor z njim nas potolaži, da še obstajajo redki prijazni fantje, ki se kljub uspešni karieri niso povzdignili nad druge. Priljubljeni akademik s poučevanjem glasbe spodbuja mlade rodove, naj vzljubijo to vejo umetnosti, hkrati pa pridno komponira in bogati svoj opus. Za bolj razgibano počitniško vzdušje je na radijske valove poslal skladbo To je to, jeseni pa ga čaka prvi festival, na katerem bo nastopil kot avtor in izvajalec. Zaupal nam je tudi, po kom je podedoval mladostne gene in zakaj si je prislužil naziv 'profesor s srcem'.