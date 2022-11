Nina Osenar je po ascendentu samozavestna, močna, vročekrvna levinja, ki dobro ve, kaj hoče. Sonce je v biku, stabilnem, prizemljenem in trmastem znamenju, ki ne mara sprememb, ima čut za estetiko in lepoto, zna z denarjem in si rado privošči razvajanje in užitke. Vladarica bika je Venera, tako so bikice med najbolj urejenimi ženskami zodiaka, ki imajo izpiljen občutek za modne kombinacije. Luna v dvojčkih ji prinaša veselje, radoživost, težnjo k zabavnim platem življenja, mladostno energijo. Lahko je včasih malce otročja, neresna, razigrana, a jo to plemeniti in sprosti. Izredno iznajdljiva ...