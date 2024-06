Slovensko pevko so opogumile starejše ženske (Suzy)

»Skladbo sem napisala v obdobju, ko sem začela intenzivno delati na sebi,« začne Nika. »Rekla sem si, da imam toliko izkušenj na ljubezenskem področju oziroma v odnosih, da je že čas, da jih v besedilih predstavim kot življenjske in resnične, ne v celofan zavite situacije. Zavedam se, da sem to doslej počela zelo pogosto, vse je bilo lepo in rožnato. Vemo pa, da življenje ni takšno. Za menoj je obdobje, ko nisem bila povsem prepričana, kdo sem in kam sodim, zato sem se odločila, da bom v besedilih odkrita. Čeprav se marsikdaj to ne zdi najboljša izbira in imamo občutek, da nas bodo zaradi tega...